Nazilli'de misafirliğe giden 78 yaşındaki kadın bahçede hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde komşusunu ziyarete giden Fatma Nazlı (78), evin bahçesinde sandalyede otururken aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Olay Pınarbaşı Mahallesi 15 Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre Nazlı, komşusu ve arkadaşı M.T.'nin evine misafirliğe gitti. Evin bahçesinde birlikte oturdukları sırada Nazlı aniden hareketsiz kaldı. Durumu fark eden M.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturma ve işlemler:

Olay yerine gelen adli tabibin incelemesinin ardından ölümün doğal ölüm olduğu değerlendirildi ve Nazlı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KOMŞUSUNA MİSAFİRLİĞE GİDEN 78 YAŞINDAKİ FATMA NAZLI, BAHÇEDE SANDALYEDE OTURDUĞU SIRADA FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ.