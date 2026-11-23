Çalışmalar başladı:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uzun yıllardır çözüm bekleyen Zafer Mahallesi 2. Sokak'taki BİLSEM yolu için sahaya inilmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) kanal hattı güzergahında yer alması ve buna bağlı yasal prosedürler sebebiyle bugüne kadar yapılamayan yol çalışmaları, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ile yürütülen girişimlerin ardından yeniden planlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk etapta kenar bordür işlerine başladı; takip eden aşamada yol baştan sona parke taşı ile kaplanacak. Bu düzenleme ile özellikle kış aylarında çamura dönüşen, yazın ise yoğun toz nedeniyle kullanımı zorlaşan yolun hem yaya hem araç trafiğine uygun hale gelmesi hedefleniyor.

Neden yapılamıyordu:

Zafer Mahallesi 2. Sokak, DSİ kanal hattı güzergahında kaldığı için uygulamaya geçirilmesi çeşitli idari ve yasal prosedürlere takılmıştı. Belediye ekipleri ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından gerekli izin ve düzenlemeler tamamlanarak çalışmanın önündeki engeller ortadan kaldırıldı. Bu süreç sonunda sahaya çıkan ekipler, çözüm odaklı bir planla çalışmaları yürütüyor.

Nasıl yapılacak ve etkileri:

Öncelikle yol kenarlarında bordür çalışmaları tamamlanacak; ardından zemin düzenlemesi yapılarak parke taşı serimi gerçekleştirilecek. Uygulama tamamlandığında, mahalle sakinlerinin yağış ve yaz şartlarından kaynaklanan mağduriyetlerinin azalması, ulaşım güvenliği ve konforunun artması bekleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ile Zafer Mahalle Muhtarı Mustafa Certel, mahalle genelindeki diğer ihtiyaçların da takip edileceğini belirtti.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE DSİ KANAL HATTI NEDENİYLE YASAL PROSEDÜRLER YÜZÜNDEN YAPILAMAYAN ZAFER MAHALLESİ 2 SOKAK’TAKİ BİLSEM YOLU, BELEDİYE BAŞKANI ERTUĞRUL TETİK’İN GİRİŞİMLERİYLE YENİLENİYOR.