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Nemrut Kalderası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, dün gece başlayan yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle mevsimin ilk karını aldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:04

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut Kalderası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Nemrut Kalderası mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

kar yağışı ve bölgedeki etkiler:

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası Milli Parkı, dün gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili olan sağanak yağışların yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası'na düşen mevsimin ilk karı, dağların, krater gölünün çevresinin ve yüksek kesimlerin beyazlamasına neden oldu; bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.

doğal güzellikte yeni bir görünüm:

Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından farklı bir güzelliğe büründü ve bölgenin fotoğraflanan manzaralarına kış dokunuşu eklendi.

Karla kaplanan alanlar, krater gölü çevresindeki siluetleri ön plana çıkarırken, yüksek kesimlerde oluşan beyaz örtü bölgenin doğal çeşitliliğini vurgulayan görüntüler sundu.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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