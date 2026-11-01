Netanyahu trump’a ara seçim sonrası iran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasını talep ettiği iddiası

İddiaların özeti:

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Netanyahu’nun, ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerin ardından İran’a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılmasını istediğini öne sürdü. Haberlere göre bu talep, Doha’da yürütülen arabuluculuk temaslarının İran üzerindeki baskıyı azaltacağı endişesiyle gündeme geldi.

Görüşmenin öne çıkan unsurları:

Kanal 12’nin haberine göre görüşmede Netanyahu, Katar’ın başkenti Dohada İranlı temsilciler ile Katarlı arabulucular arasındaki temasları ele aldı ve sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. İsrail medyasının aktardığı iddialarda, Netanyahu’nun devam eden diplomatik girişimlerin İran üzerindeki baskıyı hafifletebileceği endişesini dile getirdiği belirtildi.

Doha’daki arabuluculuk ve uluslararası temaslar:

Doha’daki görüşmeler üçüncü gününde sürerken, haberlere göre Katarlı arabulucuların ABD tarafıyla doğrudan temaslarda bulunduğu iddia edildi. Söz konusu temaslarda adı geçen kişiler arasında James David Vance, Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner bulunuyor. Bu temasların amacı, savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere zeminini korumak olarak yansıtıldı.

İsrail basını ayrıca, Trump’ın Tahran ile muhtemel müzakerelere fırsat tanımayı ve İsrail’den diplomatik girişimlere müdahale etmemesini istediğini ileri sürdü. Haberlerde, iki liderin hazırlıklar ve strateji üzerine görüş alışverişinde bulunduğu; ancak kamuya açık bir anlaşmazlık işareti olmadığı da vurgulandı.

Şu ana kadar Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı; dolayısıyla iddialar bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

İSRAİL BASINI, BAŞBAKAN BİNYAMİN NETANYAHU'NUN ABD'DE 3 KASIM'DA YAPILACAK ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARIN DERHAL YENİDEN BAŞLATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ.