Nevşehir Kepez'de alüminyum sırığın temas ettiği yüksek gerilim kazasında 45 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Nevşehir'de ceviz toplama sırasında yüksek gerilim kazası

Nevşehir merkezine bağlı Çat Kasabası yolu üzerindeki Kepez mevkisinde meydana gelen kazada, bahçesinde ağaçtan ceviz indirirken alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 45 yaşındaki Seyit Kurugöllü elektrik akımına kapıldı ve yaşamını yitirdi.

Olayın gerçekleştiği yer ve koşullar:

Edinilen bilgilere göre Kurugöllü, elindeki alüminyum ceviz sırığıyla ağaçtan ceviz indirdiği sırada sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akım aldı. Olay, Kepez mevkisinde, Çat Kasabası yolunda gerçekleşti.

Müdahale ve sonrası:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Seyit Kurugöllü kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kurugöllü'nün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SEYİT KURUGÖLLÜ (FOTOĞRAF ONAYLI)