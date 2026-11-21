Kaza yerinde yaşananlar:
Kazanın adresi Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı olarak kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Hasan P. yönetimindeki 50 AEU 903 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip yan yolda durdu.
Kaza sonrası sürücünün olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ekipler geldiğinde araç başında sürücü bulunamadı. Olay yerinde ilk arama ve güvenlik önlemleri alındı, otomobil güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.
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