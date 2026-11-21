Kaza ve ilk müdahale:

Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Hasan P. idaresindeki 50 AEU 903 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip yan yolda durdu. Olayın ardından araç başında sürücü bulunmayınca vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü değişimleri ve itiraf:

Kaza yerinde ekiplerle karşılaşan ilk genç, aracı kendisinin kullandığını beyan etti. Polislerin kamera kayıtlarını inceleyeceklerini belirtmesi üzerine bu genç, sözünü değiştirerek aracı bir arkadaşının kullandığını söyledi ve onu olay yerine çağırdı. Geldiğinde o da aracı kullanmadığını iddia edince kısa süre sonra gerçek sürücü Hasan P. ortaya çıktı ve,“Çok uğraşmayın, aracı ben kullanıyordum” diyerek olayı itiraf etti.

Alkol durumu ve yasal işlemler:

Polis ekiplerinin alkol kontrolü sorusuna önce alkol almadığını söyleyen Hasan P., daha sonra alkollü olduğunu ancak az içtiğini belirtti. Yapılan alkol ölçümünde sürücünün kanında 0,68 promil alkol tespit edildi. Sürücüye 27 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve otomobil güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.

Kaza ve sürücü beyanlarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olay, kaza sonrası sorumluluğun örtbas edilmeye çalışılması ve kısa sürede yapılan itirafla sonlanması nedeniyle yerel basında dikkat çekti.

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