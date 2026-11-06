Nevşehir'den 34 ile yayılan yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Operasyonun kapsamı ve soruşturma süreci:

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik 7 ay süren teknik ve projeli çalışma sonucu geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında ilk etapta 100 şüpheli yakalanmış, soruşturmanın ilerlemesiyle gözaltına alınanların sayısı 119'a yükselmiştir.

Soruşturmada tespit edilen yöntemler:

İncelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı belirlendi. Şüphelilerin, komisyon karşılığında çok sayıda kişiden banka hesap bilgileri temin ederek bu hesaplar üzerinden para trafiğini yönettiği; elde edilen gelirleri ise kripto para borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Ayrıca, Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir eğlence mekânının şebeke içindeki bağlantılarda yer aldığı ve 6 kuyumcunun da aklama sürecinde rol oynadığı saptandı.

El koyma, deliller ve operasyonun sahadaki boyutu:

Soruşturma kapsamında Nevşehir merkezli, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Niğde, Aksaray ve diğer illerin de aralarında bulunduğu toplam 34 ilde, 181 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve narkotik dedektör köpeği katıldı. Adres aramalarında 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin kurduğu şirketler ve şahıslara ait banka hesaplarında tespit edilen işlem hacmi yaklaşık 20 milyar TL olarak kaydedildi. Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili olarak 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konuldu; el konulan mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 1 milyar TL olarak bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 119 şüpheliden 90'ı tutuklandı. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; elde edilen dijital ve mali deliller üzerinden örgütün finansal bağlantılarının daha geniş çapta çözümlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

NEVŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 119 ŞÜPHELİDEN 90'I TUTUKLANDI.