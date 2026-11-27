Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’ndeki Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu’nda yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Yükseköğretim Kurulu ile üniversite arasında yürütülen afet bilinci ve acil durum hazırlık çalışmaları kapsamında planlandı ve uygulandı.

Uygulama ve katılımcılar:

Tatbikatı, üniversitenin Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde gerçekleştirildi. Operasyon, Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanlarının koordinasyonunda; kentin ilgili paydaş kurumlarının desteğiyle yürütüldü. Eğitim senaryosu yangın kaynaklı tahliyeyi, iletişim ve koordinasyon adımlarını kapsadı.

Eğitim hedefleri ve değerlendirme:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç, tatbikatın temel hedefinin öğrencilerin ve personelin acil durumlarda doğru ve hızlı hareket etme becerilerini geliştirmek olduğunu vurguladı. Korkanç afetlere dirençli bir kampüs ve toplum oluşturmanın önemine dikkat çekerek, ilde görevli paydaş kurumların katkılarıyla personel ve öğrencilerin muhtemel afet, yangın ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarının amaçlandığını belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Korkanç, tatbikata katkı sağlayan AFAD ekiplerine, paydaş kurumlara, üniversite yönetimine, personele ve öğrencilere teşekkür etti ve benzer uygulamalı çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZ YERLEŞKESİ’NDEKİ AYHAN ŞAHENK ÖĞRENCİ YURDU’NDA YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATI DÜZENLENDİ.