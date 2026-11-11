Niğde'de gönüller ve kurumlar 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

etkinlik ve katılımcılar:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Niğde Valiliği tarafından Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, Niğde-Adana kara yolu üzerindeki Hıdırlık mevkisinde gerçekleştirildi. Programa protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

vali nedim akmeşe'nin açıklamaları:

Programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, etkinliğin çevreyi korumak, orman varlığını artırmak ve çevre duyarlılığını geliştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Akmeşe, kent genelinde 2026 yılı sonuna kadar 500 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini vurguladı ve 'Çevremizi korumak, dünyamızı güzelleştirmek, ülkemizi orman varlığını zenginleştirmek ve çevre duyarlılığını oluşturmak amacıyla düzenlenen bu özel günde tüm kurumlarımızla birlikte hep beraber ilimizin ağaçlandırılması amacıyla bu faaliyetleri sürekli yapıyoruz. 3 bin 500 fidanı bugün birlikte dikeceğiz. 2026 yılı itibariyle de ilimizde 500 bin fidan dikimi gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle Orman İşletme Şefliğimize ve ilgili tüm kurumlarımıza ve katılan katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

dikim süreci ve kapanış:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 3 bin 500 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi. Etkinlik, kurumların ve vatandaşların katılımıyla Niğde'de ağaçlandırma çalışmalarına verilen destek ve geleceğe yönelik hedeflerin vurgulanmasıyla sona erdi.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA NİĞDE’DE 3 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.