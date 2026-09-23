Niğde'de projelerle 758 kişiye uyuşturucu farkındalığı

Niğde Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkorehber' projeleriyle yaptığı 14 etkinlikte 758 vatandaşa uyuşturucunun zararlarını anlattı.