Niğde'de projelerle 758 kişiye uyuşturucu farkındalığı

etkinliklerin kapsamı:
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında 758 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele ve zararları hakkında bilgilendirme yaptı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 14 etkinlik düzenlendi.
Etkinliklerde En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber, Narkokaan, Narkogençlik ve Narkonokta projelerine yer verildi ve katılımcılara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.
verilen mesaj ve içerik:
Etkinliklerde uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve narkotik suçlara karşı farkındalığın artırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı. Bilgilendirmeler, önleyici yaklaşım ve bilinçlendirme odaklı yapıldı.
süreklilik ve duyuru:
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
NİĞDE’DE NARKOTİKLE MÜCADELEDE 758 KİŞİYE BİLGİLENDİRME
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