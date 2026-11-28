Operasyonun kapsamı:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri 'Sokaklar Güvende' parolasıyla operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanan şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

ele geçirilen miktar ve arama detayları:

Aramalarda toplam 272.621 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen maddelerin şüphelinin üstü ve aracında tespit edildiği belirtildi.

hukuki süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Soruşturma ve takibat işlemlerinin Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı yönlendirmesiyle sürdüğü ifade edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması, operasyonun uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

NİĞDE’DE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 272 BİN 621 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.