Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde sürdürülebilir tarım gündeme taşındı

ÜNİDES, Genetik Kaynaklar Kulübü ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi iş birliğiyle fakülte amfisinde düzenlenen "İklim Krizi ve Kuraklıkla Mücadelede Sürdürülebilir Tarım" başlıklı panel, bölgesel tarımsal üretimin karşılaştığı sorunlara odaklandı. Panelin moderatörlüğünü Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu üstlendi.

Etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. Kenan Kılıç ve Doç. Dr. Burak Şen sunumlar yaparak kuraklığın tarımsal verim, toprak kullanımı ve su yönetimi üzerindeki etkilerini farklı açılardan değerlendirdi.

su kaynakları ve yem bitkileri:

Prof. Dr. Mustafa Avcı'nın "Su Sıkıntısı ve Kışlık Yem Bitkileri" başlıklı sunumu, tarımsal üretimde artan su kıtlığının yem bitkisi tercihlerine yansımalarını ele aldı. Avcı, silajlık soya ve mısır üretimini örnek göstererek soyanın yoncaya alternatif olup olamayacağını tartıştı. Sunumda, yem bitkisi seçiminde bölgenin iklim özellikleri ve mevcut su kaynaklarının göz önünde bulundurulmasının önemi vurgulandı.

toprak yönetimi ve iklim değişikliğine uyum:

Prof. Dr. Kenan Kılıç, "Sürdürülebilir Tarım" sunumunda toprağın işlenmesi, arazi kullanımındaki hatalar ve uzun vadeli toprak sağlığının korunması gerektiğini anlattı. Kılıç, tarım arazilerinin planlı kullanımı ve su kaynaklarının gelecek nesiller düşünülerek yönetilmesinin altını çizdi.

Doç. Dr. Burak Şen ise "İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri" başlıklı sunumunda sıcaklık artışı, yağış düzenindeki değişimler ve aşırı hava olaylarını Türkiye ve dünya ölçeğindeki veriler ışığında değerlendirdi. Şen, artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışların bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarına neden olabileceğini belirterek, iklim değişikliğine uyum sağlayacak üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Panel katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümünde etkileşimli bir tartışma ortamı oluştu; Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Furüzan Kunt da değerlendirmelerde bulundu. Katılımcıların yerel uygulamalar ve pratik çözümlerle ilgili soruları konuşmacılar tarafından yanıtlandı.

Program, konuşmacılara ve etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Genetik Kaynaklar Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ayhan Ceyhan ile kulüp görevlilerine plaket verilmesiyle sona erdi. Panel, tarımsal üretimde su yönetimi ve iklime uyum konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen bir platform sundu.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN PANELDE, KURAKLIĞIN TARIMSAL ÜRETİME ETKİLERİ, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM İÇİN GELİŞTİRİLEBİLECEK ÜRETİM YÖNTEMLERİ ELE ALINDI.