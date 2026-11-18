programın kapsamı ve katılımcılar:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Sohbetleri - Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci" programı, terörle mücadele, milli birlik, bölgesel gelişmeler ve sürecin hukuki boyutunu odağına aldı. Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ile sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

vali nedim akmeşe'nin vurguları:

Program açılışında konuşan Vali Nedim Akmeşe, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörün ağır sonuçlarıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, şehitler, gaziler ve ailelerinin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Akmeşe, terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı huzur, güven ve toplumsal birlik açısından önemine dikkat çekti ve bu sürecin hukuk, milli egemenlik ve kamu düzeni temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

siyasi vizyon ve bölgesel değerlendirmeler:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun siyasi bir oluşum değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli projesi olduğunu ifade etti. Köroğlu, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere işaret ederek Türkiye'nin değişen uluslararası dengeler içindeki konumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan ise sürecin gelişim aşamaları ve önemli dönüm noktalarına ilişkin bilgiler paylaştı; Oğan, bölgesel güvenlik ile Suriye ve Irak başta olmak üzere çevre ülkelerdeki gelişmelerin sürece etkisini ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi gerekliliğini tartıştı.

hukuki çerçeve ve katılımcı görüşleri:

Programda ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi, kamu düzeni ve demokratik siyaset açısından taşıdığı önem masaya yatırıldı. Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve sorularını aktardığı soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümün, katılımcıların düşüncelerini özgürce paylaşabilmesi amacıyla basına kapalı gerçekleştirildi. Etkinlik, farklı paydaşların sürecin hukuki, güvenlik ve toplumsal boyutlarına ilişkin değerlendirme ve öneriler sunmasıyla tamamlandı.

NİĞDE’DE DÜZENLENEN "TÜRKİYE SOHBETLERİ-TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE GEÇİŞ SÜRECİ" PROGRAMINDA, TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ, MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK, BÖLGESEL GELİŞMELER VE SÜRECİN HUKUKİ BOYUTU ELE ALINDI.