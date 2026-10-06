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Niksar cevizinde bereket: beyaz altının hasadı başladı

Niksar ilçesinin coğrafi işaretli 'beyaz altın' cevizi için hasat başladı; üreticiler don zararının ardından bu yıl yaklaşık 2 bin ton rekolte, iyi kalite ve piyasada iyi fiyat bekliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Niksar cevizinde bereket: beyaz altının hasadı başladı

Hasat ve üretim süreci:

Tokat’ın Niksar ilçesinde coğrafi işaretli ve bölge halkınca 'beyaz altın' olarak anılan cevizde hasat sezonu başladı. Üreticiler bahçelerde traktöre bağlanan özel makinelerle ağaçları titreşim yöntemiyle silkiliyor; yere dökülen kabuklu cevizler toplanarak makinelerde yeşil kabuklarından ayrılıyor. Ayrılan ürünler güneş gören alanlara serilip kurutulduktan sonra çürük, zayıf ve kurumuş taneler ayıklanıyor ve paketlenerek satışa hazırlanıyor.

Üreticinin değerlendirmesi:

İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, 2026 hasadının geçen yıla göre verimli ve kaliteli geçtiğini belirtti. Yılmaz, "Bu sene verimimiz gayet güzel, kalitemiz de güzel. Geçen yıl dondan dolayı ağaçlarda zarar meydana gelmişti. Bu yıl ise hasadımız ve kalitemiz gayet iyi. İnşallah ürünlerimizi değerinde pazarlayacağız," diye konuştu.

Yılmaz, Niksar cevizin özgün aromasını korumaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, ürünün 2010 yılında aldığı coğrafi işaret kurallarına uygun üretim yaptıklarını söyledi.

Rekolte, çeşitler ve pazar:

Bu yıl Niksar ve çevresinde yaklaşık 2 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor. Yılmaz’ın işletmesinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunuyor; fidan yetiştiriciliğinden paketlemeye kadar tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Yılmaz, ürünlerini Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir başta olmak üzere ülkenin birçok kentine gönderdiklerini söyledi. Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Çeşit olarak Chandler, Fernor ve Niksar 1 yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, üretim miktarıyla birlikte kaliteyi artırmayı hedeflediklerini, ceviz üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığını ve kadınlara gelir imkânı sunduğunu söyledi: "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım."

İLÇEDE CEVİZ ÜRETİMİ VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN HALİS YILMAZ

İLÇEDE CEVİZ ÜRETİMİ VE FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN HALİS YILMAZ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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