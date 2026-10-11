Nilüfer'de kaldırıma çarpan motosiklet elektrik trafosuna çarparak sürücüsünü kaybettirdi

Olay yeri ve ilk bulgular:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol dışı bir durum yaşandı. Olayda, 16 ATG 643 plakalı motosikleti kullanan Kağan Gergil kaldırıma çarpan aracın savrulması sonucu kısa süreli denge arayışına girdi.

Kaza anı ve müdahale:

Motosikletin yaklaşık 20 metre boyunca kontrolünün sağlanamadığı, sürücünün kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarpması ile motosikletin altında kaldığı bildirildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Kağan Gergil’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve sonrası:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından, Gergil’in cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı ve olay yerinde delil çalışması ile tanık beyanlarını kaydetme işlemlerine devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKARAK TRAFOYA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ