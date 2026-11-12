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Nilüfer'de tır manevrası sırasında serbest kalan elektrikli araç yolda başka araca çarptı

Bursa'da tırdan indirilen elektrikli aracın freni boşalınca yola savruldu ve seyir halindeki bir otomobile çarptı; çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nilüfer'de tır manevrası sırasında serbest kalan elektrikli araç yolda başka araca çarptı

olayın gelişimi:

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı.

Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

kaza anı ve görüntüler:

Çarpma anı, çarpılan otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpmanın etkisiyle şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

olayın kısa değerlendirmesi:

Kazanın, tırdan araç indirme işlemi sırasında meydana geldiği ve fren arızası olarak aktarılan bir durumun tetikleyici olduğu bildirildi. Olayla ilgili detaylı bilgi ve olası soruşturmaya ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

BURSA&#039;DA TIRDAN İNDİRİLDİĞİ SIRADA FRENİ BOŞALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ, YOLDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE...

BURSA'DA TIRDAN İNDİRİLDİĞİ SIRADA FRENİ BOŞALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ, YOLDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. SÜRÜCÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRIRKEN, KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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