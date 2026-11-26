Nilüfer'den kendi kaynaklarıyla örnek dönüşüm: 8 güneş santraliyle iklim yatırımı ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi'nin 2014'ten bu yana kendi bütçesiyle hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımları, 11. Altın Karınca Ödülleri'nde İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. Proje, belediyenin kurumsal hedefleriyle paralel olarak karbon salımını azaltmayı ve enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

projenin kapsamı:

Belediye, 2014 yılında imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi çerçevesinde öz kaynaklarıyla toplam 8 güneş enerji santrali (GES) kurdu. Bunlardan arazi tipi ve en büyük kurulum, Güngören Mahallesi'nde yer alan 1 megavat (MW) kapasiteli santral. Diğer yedi kurulum ise çeşitli kamu yapılarının çatılarına yerleştirildi: İbrahim Yazıcı Stadyumu, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Üçevler Spor Tesisi, Beşevler Cimnastik Salonu, Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Ürünlü Kent Bostanları. Bu dağılım, tesislerin kendi tüketimlerini doğrudan güneş enerjisinden karşılamasını hedefliyor.

çevresel ve ekonomik kazanımlar:

Santrallerin üretimi, Nilüfer Belediyesi'nin 2025 yılında toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %10unu kendi tesislerinden karşılamasını sağladı. Yıl boyunca elde edilen temiz enerjiyle 1.367 ton karbon salımı önlendi ve belediye bütçesine yaklaşık 5,4 milyon TL tasarruf yansıdı. Bu dengeli yaklaşım, hem iklim hedeflerine katkı hem de kamu kaynaklarının korunması açısından somut sonuçlar üretti.

Tören, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri kapsamında gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi'nin uzun soluklu yatırımı, jüri tarafından iyi uygulama örneği olarak değerlendirildi ve ödülle taçlandırıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir törende yaptığı konuşmada projenin hem çevre hem de mali faydalarına vurgu yaptı: 'Dış kaynağa ihtiyaç duymadan, kendi bütçemizle kurduğumuz 8 güneş enerji santraliyle hem karbon ayak izimizi küçültüyor hem de belediyemizin enerji giderlerini azaltıyoruz. Geçmişten bugüne bu tesislerin planlamasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kentimizin kaynaklarını korurken, doğayla uyumlu yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz.'

Nilüfer'in modeli, belediyelerin özkaynaklarla gerçekleştirebilecekleri yenilenebilir enerji yatırımlarına örnek teşkil ediyor. Kurulan santrallerin yaygınlaştırılması ve benzer uygulamaların diğer kamusal yapılara taşınması, uzun vadede hem iklim hedeflerine ulaşılmasına hem de kamu bütçelerine kalıcı tasarrufa katkı sunacak.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN 2014 YILINDAN BU YANA KENDİ BÜTÇESİYLE BÜYÜTTÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ. MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ'NİN DÜZENLEDİĞİ 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ'NDE "NİLÜFER YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜM PROJESİ", İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE DEĞER BULUNDU.