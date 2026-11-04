nişanlısına ulaşamayan genç, binanın dışından 3. kata tırmandı

Olayın gelişimi:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde sıra dışı bir olay mahallede hareketli dakikalar yaşattı. Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak adresindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, nişanlısına ulaşamayan A.B.(20), nişanlısının kaldığı daireye gitmek için apartmanın ziline bastı ancak kapı açılmayınca farklı bir yola başvurdu.

Müdahale ve kurtarma:

Genç, apartmanın dış cephesinden 3. kata kadar tırmandı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 3. kata kadar çıkan genç güvenli şekilde aşağı indirildi.

İnceleme ve işlemler:

Dairede yapılan kontrolde kimsenin olmadığı belirlendi. Olayın ardından genç, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Olay, mahallede kısa süreli panik ve merak uyandırırken ekiplerin hızlı müdahalesiyle olası bir yaralanma veya daha ciddi bir durum önlendi.

Nişanlısına ulaşamayan genç, binanın dış cephesinden 3'üncü kata tırmandı