etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen Erasmus+ bilgilendirme toplantısında öğrencilere programın sunduğu fırsatlar ve başvuru süreci anlatıldı. Etkinlik Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

sunumda öne çıkan konu başlıkları:

Toplantıda sunum yapan Öğretim Görevlisi Hülya Üründü, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı'na katılan ülkeler, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmalar ve program kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Üründü, programa başvurmak için gereken akademik şartlar ve öğrenci seçim sürecini açıklarken, sağlanan hibe desteği, yurt dışında staj imkânları ile lisansüstü değişim fırsatlarına ilişkin ayrıntılara değindi. Sunumda ayrıca Orhun Değişim Programı tanıtıldı.

soru-cevap ve katılımcı geri bildirimleri:

Etkinlik, katılımcıların görüşlerini paylaşması ve sorularının yanıtlanmasıyla sürdü. Öğrenciler, başvuru koşulları ve hibe hesaplamaları gibi uygulamaya yönelik sorular yöneltirken akademisyenler de yol gösterici bilgiler sundu. Toplantı, Erasmus+ ve benzeri değişim programlarına ilgi duyan öğrenciler için bilgilendirici bir platform sağladı.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA ÖĞRENCİLERE BAŞVURU KOŞULLARI, HİBE DESTEĞİ VE YURT DIŞINDA STAJ OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ.