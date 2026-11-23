maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, ligde konuk ettiği Çorum FK’yı 4-2 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Nuri Şahin, karşılaşmanın başından sonuna kadar takımının oyunu hâkimiyetinde geçtiğini ve 2-0’dan sonra bile galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Şahin, bu galibiyeti hem önemli hem de değerli bulduklarını söylerken zaferin bir bedeli olduğuna da dikkat çekti: bazı oyuncuların ciddi sakatlıklar yaşadığı ve bu durumun takımı olumsuz etkilediği vurgulandı. Maç içinde yapılan hücum tercihlerinin sonuç verdiğini, oyuncuların yarı dönemde cesaretlendirilmeleriyle beraber aradıkları net pozisyonlara ulaştıklarını ifade etti.

sakatlıklar ve kadro belirsizliği:

Şahin, maçın ardından sakatlıklarla ilgili ayrıntıları paylaştı. Teknik direktörün verdiği bilgilere göre Emin Bayram için durum ciddi ve kendisi muhtemelen sezonu kapatacak; 6-8 ay arası bir sürecin beklendiği, ameliyatın kaçınılmaz olduğu belirtildi. Ayrıca Abbasbek Feyzullayev yaklaşık 6 hafta, Hamza Güreler ise yaklaşık 6-8 hafta takımdan uzak kalacak.

Operasyon geçiren oyunculardan Chris Operi için 4 ay, ameliyat olan Yusuf Sarı içinse sahalara dönme sürecinin 2-3 hafta olacağı kaydedildi. Şahin, Onur Ergün'ün maçta zorunlu değişikliğe maruz kaldığını ve ekip içinde bazı belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı.

bertuğ'un hat-trick'i ve taktik değerlendirme:

Kariyerindeki ilk hat-trick'i atarak maça damgasını vuran Bertuğ Yıldırım için Şahin hem eleştirel hem destekleyici bir değerlendirme yaptı. Teknik adam, Bertuğ’un yeteneklerinin farkında olduklarını, duygusallığın futbolda yeri olmadığını ve oyuncunun formayı hak ettiğinde bırakmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca 'Allah çalışana veriyor' ifadesiyle bugünkü performansın karşılığını bulduğunu belirtti ve oyuncuya desteğini yineledi.

Taktik açıdan Şahin, takımın alışık olmadığı şekilde çok sayıda orta kesildiğini, ilk yarıda 25 orta olduğunu ve rakibin kenarı vererek defans hattının önünü kalabalıklaştırmasının oyunu etkilediğini anlattı. Halftime sonrası yapılan konuşmalarla birebirleri izole edip kenarlardan net ortalarla ceza sahasını doldurmanın işe yaradığını, bu değişikliğin maçın dönüşünde belirleyici olduğunu ifade etti. Shomurodov’un ilk yarıda gereksiz dolaştığını ve ceza sahasında daha fazla oyuncuyla bulunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şahin, oyuncularını tebrik ederek özellikle sakat olan isimler için 'onu çok sevdiğimizi, onu bekleyeceğimizi, yanında olacağımızı' belirtti ve takımdaki birlik mesajını yineledi.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Bugün maçın başından sonuna kadar 2-0'dan sonra bile maçı hak eden tek tarafın biz olduğunu düşünüyorum" dedi.