Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Almanya deneyimini ilçe milli eğitim müdürüyle paylaştı

Ödemiş heyeti Erasmus+ hareketliliğinin çıktılarını sundu

İzmir’deki Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi heyeti, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Almanya’da yürüttükleri faaliyetlerin kazanımlarını paylaşmak üzere Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette okul müdürü Yasemin Düzenli, öğretmenler Derya Cömert, İbrahim Ersöz, Çiğdem İpsara Küçük, Muhammet Emin Yılmaz ile öğrenciler hazır bulundu.

proje kapsamı ve uygulanan faaliyetler:

Heyet, Almanya’nın Trier kentinde yer alan Max-Planck-Gymnasium ile yürütülen öğrenci grup hareketliliği ve öğretmen işbaşı gözlem faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sunumda, Under the Same Sky, on the Same Ground, with the Same Souls başlıklı projenin amaçları ve etkinlikleri detaylandırıldı; öğrenci değişimlerinin programı, okullar arası ortak etkinlikler ve öğretmenlerin gözlem süreçleri paylaşıldı.

kazanımlar ve geleceğe yönelik etkiler:

Ziyarette, projeden elde edilen kazanımların öğrencilerin uluslararası deneyimini güçlendirdiği; öğretmenlerin ise mesleki uygulamalarda yeni yaklaşımlar edindiği vurgulandı. Heyet, çalışmalarda öne çıkan temalar olarak küresel vatandaşlık, kültürlerarası iletişim, dijital farkındalık, sürdürülebilirlik ile ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konularını aktardı. Ayrıca farklı kültürlerle etkileşimin, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesinin ve iyi uygulama paylaşımının hem öğrenci hem de öğretmen gelişimine katkısı üzerinde duruldu.

Görüşmede, Erasmus+ programının kuruma sağladığı uluslararası bakış açısı ve yeni iş birliği imkanlarının önemi tartışıldı; elde edilen deneyimlerin okuldaki eğitim uygulamalarına aktarılması ve proje çıktılarını yaygınlaştırma planları ele alındı.

İZMİR’DE ÖDEMİŞ AYHAN KÖKMEN FEN LİSESİ HEYETİ, ERASMUS+ AKREDİTASYONU KAPSAMINDA ALMANYA'DA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ VE İŞBAŞI GÖZLEM FAALİYETLERİNİN KAZANIMLARINI PAYLAŞMAK ÜZERE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNULLAH DESTİCİOĞLU'NU ZİYARET ETTİ.