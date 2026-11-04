Ödemiş'te okullarda güveni güçlendirmeyi hedefleyen psikososyal destek eğitimleri tamamlandı

Ödemiş'te eğitim programı düzenlendi:

Ödemiş ilçesinde, öğrencilerin ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek; okullarda güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarını güçlendirmek amacıyla psikososyal destek eğitimleri gerçekleştirildi. 4 Kasım 2026 tarihinde iki ayrı oturum halinde düzenlenen programlar, Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi tarafından hazırlandı.

Eğitimlerin içeriği ve hedefleri:

Programlarda öncelikle psikososyal koruma ve önleme çalışmaları ele alındı. Katılımcılara kriz durumlarının yönetimi, olası risklerin önceden tespit edilmesi ve kriz anlarında izlenecek yöntemler hakkında uygulamalı ve kuramsal bilgiler verildi. Amaç, okul ortamlarında yürütülen psikososyal destek çalışmalarının daha etkin, koordineli ve sürdürülebilir kılınmasıydı.

Eğitimler Ödemiş Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehber Öğretmeni Ali Sezgin ile Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu Rehber Öğretmeni Tuğçe Aslıtürk Saygıner tarafından gerçekleştirildi ve içerik, katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya odaklandı.

Oturumlar, katılımcılar ve iş birliği:

Programın ilk oturumu saat 10.00'da Ödemiş 100. Yıl İlkokulu Toplantı Salonu'nda rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanların katılımıyla yapıldı. İkinci oturum ise saat 14.00'te Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda okul ve kurum yöneticilerine yönelik gerçekleştirildi. Etkinlikler, Ödemiş İlçe Millî Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu başkanlığında ve Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi Başkanı Şube Müdürü Hamza Akarçelik koordinasyonunda yürütüldü; Yeşilay Ödemiş İlçe Temsilciliği de programa destek verdi.

çocuk suçluluğuna karşı önleyici bilgilendirme:

Etkinlik kapsamında çocuk suçluluğuyla mücadele ve yeni nesil suç örgütlerinin etkilerine karşı önleyici bilgilendirme de yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, çocukların korunması, risklerin erken fark edilmesi ve alınabilecek önleyici tedbirler konusunda katılımcılara sunumlar gerçekleştirdi.

Ayrıca, çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla kurumlara "Çocuklar Güvende" uygulamasının içeriği, kullanım amacı ve sunduğu imkânlar hakkında bilgi verildi; uygulamanın korunma mekanizmalarını güçlendirmeye katkıda bulunması hedeflendi.

Ödemiş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin iyi oluş hâlini desteklemeye, eğitim ortamlarında güven ve huzuru öncelemeye ve koruyucu ile önleyici çalışmaları güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

ÖĞRENCİLERİN RUHSAL, SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ, OKULLARDA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI EĞİTİM ORTAMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE OLASI KRİZ DURUMLARINA KARŞI KURUMSAL MÜDAHALE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÖDEMİŞ’TE EĞİTİM PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.