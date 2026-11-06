Odunpazarı'nda 71 Evler'in yolları baştan sona yenileniyor

çalışmanın kapsamı:

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi’nde yol bakım, onarım, asfalt serimi ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar mahalle genelinde 26 sokağı kapsıyor; ekipler toplam 33 bin 600 metrekare yol alanı ve 7 bin 300 metrekare tretuvar alanında düzenleme yapıyor. Asfalt serimi ile birlikte yol bakım ve onarım işleri de program dahilinde, titizlikle yürütülüyor.

amaç ve beklenen faydalar:

Belediye yetkilileri, yapılan düzenlemelerin araç ve yaya trafiğinde konforu artırmayı, günlük ulaşımı kolaylaştırmayı ve yolların dayanıklılığını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguluyor. Planlı müdahalelerle uzun vadeli kullanım ve güvenlik önceliklendirilmiş durumda.

başkanın yerinde incelemesi:

71 Evler Mahallesi’ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Kurt, "71 Evler Mahallemizde devam eden yol çalışmalarımızı yerinde inceledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt serimi, yol bakım ve onarımı ile kaldırım düzenlemelerini sürdürüyor. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

71 EVLER MAHALLESİ’NE GİDEN ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANI KAZIM KURT, DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.