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Odunpazarı'nda arkadan çarpma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Odunpazarı Vatan Caddesi'nde 26 AJJ 756 plakalı motosiklet, 26 ANA 188 plakalı otomobile arkadan çarpınca sürücü E.I. yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Odunpazarı'nda arkadan çarpma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Kaza anı ve müdahale:

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 26 AJJ 756 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden 26 ANA 188 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü E.I. (16) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan E.I.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ÖNÜNDE SEYREDEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ...

ESKİŞEHİR'DE ÖNÜNDE SEYREDEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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