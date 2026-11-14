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Odunpazarı'nda sabah çarpışması tramvay seferlerini kısa süreli aksattı

Odunpazarı Yenikent'te tramvay ile otobüsün çarpışması maddi hasara yol açtı; polis incelemesi ve araçların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Odunpazarı'nda sabah çarpışması tramvay seferlerini kısa süreli aksattı

Kaza detayları:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde sabah saatlerinde tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenmedi.

Olay yeri ve ulaşımda aksama:

Kaza, cadde üzerinde seyir halindeki tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın ardından bölgedeki tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı; yetkililer güzergâhta güvenlik önlemleri aldı ve trafiği düzenledi.

Güvenlik ve inceleme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik tedbirleri alarak inceleme başlattı. Ekiplerin gerekli işlemleri tamamlaması ve hasar gören araçların yoldan kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri yeniden normale döndü.

ESKİŞEHİR’DE SABAH SAATLERİNDE TRAMVAY İLE OTOBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU HER İKİ ARAÇTA DA MADDİ...

ESKİŞEHİR’DE SABAH SAATLERİNDE TRAMVAY İLE OTOBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU HER İKİ ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, KISA SÜRELİ AKSAYAN TRAMVAY SEFERLERİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARININ ARDINDAN NORMALE DÖNDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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