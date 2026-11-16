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Odunpazarı'ndan ödeme çağrısı: vergiler ve katı atık ücreti için son gün 30 kasım

Odunpazarı Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan-reklam vergileri ile katı atık ücreti 5. taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım 2026 olduğunu hatırlattı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Odunpazarı'ndan ödeme çağrısı: vergiler ve katı atık ücreti için son gün 30 kasım

Odunpazarı'ndan ödeme çağrısı: vergiler ve katı atık ücreti için son gün 30 kasım

Odunpazarı Belediyesi, 2026 yılına ait Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinın kasım ayı ikinci taksitleri ile Katı Atık Ücretinin 5. taksit ödemelerine ilişkin vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, ödemelerin zamanında yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

ödeme seçenekleri:

Vergi ve ücret ödemeleri, mükelleflerin tercihine göre belediye veznelerine bizzat başvurarak veya dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler e-Devlet ve belediyenin e-Belediye servisi aracılığıyla yapılabildiği gibi, veznelerden ödeme imkânı da sürüyor. Belediyenin resmi internet sitesi www.odunpazari.bel.tr üzerindeki e-Belediye sayfası, mükelleflere belediyeye gitmeden işlem yapma kolaylığı sağlıyor.

gecikme zammı ve son tarih uyarısı:

Belediye, mükelleflerin gecikme zammı ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını istedi. Açıklamada, bu ödemeler için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü mesai bitimi olduğu belirtildi. Vatandaşların sorun yaşamamak adına ödemelerini önceden planlamaları ve uygun kanalı seçmeleri tavsiye edildi.

Özellikle yoğunluğun artabileceği son günlerde işlemlerde gecikmeler yaşanabileceği hatırlatılarak, elektronik ödeme seçeneklerinin kullanılmasıyla işlem sürecinin kolaylaştırılabileceği ifade edildi.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 2026 YILI EMLAK VERGİSİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VE İLAN VE REKLAM...

ODUNPAZARI BELEDİYESİ, 2026 YILI EMLAK VERGİSİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ VE İLAN VE REKLAM VERGİSİ'NİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İLE KATI ATIK ÜCRETİ'NİN 5’İNCİ TAKSİTİNE İLİŞKİN VATANDAŞLARA HATIRLATMADA BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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