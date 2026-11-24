Ofisteki tartışma tabancayla sona erdi: bir kişi bacağından vuruldu

olayın gelişimi:

Olay, saat 12.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerini işleten Suat C. ve Ahmet E. ile ofise gelen kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş etti; Suat C. bacağından vuruldu. Diğer iş yeri sahibi Ahmet E. ise şüpheliler tarafından darbedildi. Saldırganlar, geldikleri otomobille hızla bölgeden uzaklaştı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından her iki yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren ve otomobille kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor; ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemekte.

Soruşturma kapsamında olayın neden çıktığı, ateş açan kişinin kimliği ve kaçış yönü detaylı olarak araştırılıyor. Yetkililer, olayla ilgili bilgi sahibi olanların polisle iletişime geçmesini istedi.

OLAY, NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ YILDIRIM CADDESİ'NDEKİ BİR GAYRİMENKUL OFİSİNDE MEYDANA GELDİ.