Of'un mirasını denize taşıyan kadın: Mehtap balıkçı Azize diye anılıyor

Of'ta babasının izinden giden bir balıkçı

Trabzon'un Of ilçesinde 18 yıldır balıkçılık yapan Mehtap İhtiyar, hem restoran işletiyor hem de taze balık satışı gerçekleştiriyor. Uzun yıllar muhasebe işleriyle meşgul olduktan sonra, babası Fuat İhtiyar'ın izinden giderek ailesinin mesleğini sürdürmeyi seçen Mehtap, çevresinin verdiği 'Balıkçı Azize' yakıştırmasını benimseyerek işine devam ediyor.

mesleğe giriş ve günlük gerçekler:

Çocukluğundan beri balıkla iç içe büyüdüğünü anlatan İhtiyar, babasının mesleği sayesinde sektöre yabancı olmadığını söylüyor. Muhasebecilikten ayrılarak balıkçılığa yönelmesi, babasının adını yaşatma motivasyonuna dayanıyor. Mehtap, sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun çalışma temposunda her gün kasalar kaldırıp indirmenin zorluğunu kabul ediyor ancak işini severek yaptığı için bunun üstesinden geldiğini vurguluyor. Bu yıl palamut sezonunun bereketli geçtiğini; müşterilerin genellikle sezon balığını tercih ettiğini belirtiyor.

ailesel miras, müşteri sadakati ve gelecek planları:

Babası Fuat İhtiyar 58 yıl boyunca balıkçılık yapmış, bölgenin sevilen simalarından biriydi; vefatının üzerinden dört yıl geçti. Mehtap, babasından alışveriş yapan müşterilerin kendisini 'sen bize onun yadigârısın' diyerek tercih etmeye devam ettiklerini; bunun babasının mesleği doğru icra ettiğinin bir işareti olduğunu anlatıyor. Üç erkek kardeşi olduğunu, kardeşlerden birinin hâlâ mesleğe devam ettiğini kaydeden İhtiyar, ailece balıkçılık geleneğini sürdürdüklerini belirtiyor.

İhtiyar, sadece Trabzon'da değil Türkiye'nin her yerine balık gönderdiğini, balığın bulunmadığı bölgelere de ulaşmak için çalışmalar yaptığını ifade ediyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve gönderim organizasyonları sayesinde ülke genelinden müşterilere ulaştıklarını söylüyor. Bir kadın girişimci olarak sektörde daha fazla kadının görülmesini umduğunu ve bu alanda örnek olmayı önemsediğini ekliyor.

Mehtap İhtiyar'ın hikâyesi, babasının mirasını canlı tutan, erken saatlerde ağır iş yükünü omuzlayan ve yerel güveniyle işini büyüten bir kadının portresini çiziyor; 'Balıkçı Azize' yakıştırması da çevrenin ona duyduğu sevgi ve saygının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

OF'TA YAKLAŞIK 18 YILDIR BALIKÇILIK SEKTÖRÜYLE UĞRAŞAN MEHTAP İHTİYAR, BABASININ ADINI YAŞATMAK İÇİN MESLEĞİ SÜRDÜRÜYOR