çocukluk anılarının gerçekleşen öğretmenliği

Doğuştan bedensel engelli olan 45 yaşındaki Mustafa Alkan, yıllar önce öğrenci olarak kayıt yaptırdığı Vehbi Dai İlkokulu'na öğretmen olarak geri dönmenin sevincini yaşıyor. 1989'da ilkokula kayıt yaptırıp 1994'te mezun olan Alkan, lise yıllarında bir öğretmeninden aldığı ilhamla meslek seçiminde kararlı oldu ve 2005'te Malatya İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırdı.

eğitim ve mesleğe giriş:

Üniversite eğitimini tamamlayan Alkan, mezuniyet sonrası girdiği KPSSyi başararak resmi olarak öğretmenliğe adım attı. Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan Alkan, zorluklara rağmen mesleğini sürdürdü ve sonunda 1994 mezunu olduğu okula atandı. 2011'de göreve başlamasıyla birlikte şimdi mesleğinin 21. yılını kutluyor.

ilk görev deneyimi ve erişilebilirlik:

Mesleğe başlarken ilk görevinin bir dağ köyünde olduğunu anlatan Alkan, fiziksel engelinin ulaşım ve lojman gibi pratik konularda zorluklar yarattığını belirtti. "İlk başladığımda tek öğretmendim, acemilik de vardı; fiziksel olarak dağ köyü benim için zor oluyordu" sözleriyle o dönemleri özetliyor. Daha sonra atandığı Vehbi Dai İlkokulu'nda ise idare tarafından sağlanan asansör ve akıllı tahta gibi düzenlemeler sayesinde derslerini rahatlıkla yürütüyor.