Bilgilendirme stantı ve etkinliğin amacı:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Birliği üyesi öğrenciler, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bir bilgilendirme standı kurdu. Etkinliğin temel hedefi, toplumda meme ve prostat kanserlerinde erken tanı farkındalığını artırmak ve vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine yönlendirmekti.

Halkı bilgilendirme ve tarama yönlendirmesi:

Öğrenciler ziyaretçilere meme ve prostat kanserine ilişkin temel bilgiler sundu; erken tanının belirtileri, kullanılan tarama yöntemleri ve düzenli kontrolün neden önemli olduğu anlatıldı. Vatandaşlara, kanser taramalarını yaptırabilecekleri merkezler olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerine başvurmaları hatırlatıldı.

Hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi adına standa gelen Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan, öğrencilere yürütülen farkındalık çalışması hakkında bilgi aldı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Hastane yetkilileri, toplum sağlığının geliştirilmesinde bu tür öğrenciler öncülüğündeki çalışmaların önemini bir kez daha vurguladı ve erken tanı ile düzenli sağlık kontrollerinin kanserle mücadelede belirleyici olduğuna dikkat çekti.

MEAH’TA MEME VE PROSTAT KANSERİNDE ERKEN TANIYA DİKKAT ÇEKİLDİ