Türkçe öğretmeni işine dönerek tedavi sürecine direndi

Diyarbakır'da yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Viyan Erel, 2016'da konulan 3. evre meme kanseri teşhisiyle zorlu bir tedavi sürecine girdi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Nuriye Ak Ortaokulunda 14 yıldır görev yapan, 3 çocuk annesi Erel, kemoterapi, ışın tedavisi ve çeşitli ameliyatlarla geçen dönemde hem fiziksel hem de duygusal sınavlar verdi.

Okula dönüşte ısrar ve alınan riskler

Doktorları bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle bir süre dinlenmesini önerdi. Buna rağmen Erel, görevine olan bağlılığını sürdürerek raporunu iptal ettirdi ve tedavisi devam ederken okula dönüş yaptı. Saçları döküldüğü için peruğunu takarak her sabah tedaviye gidip, oradan doğrudan dersine gelen öğretmen, öğrencileriyle vakit geçirmenin kendisine büyük moral verdiğini belirtti. Erel, bu sürecin tedavisinin bir parçası olduğunu ve umudun her zaman tıbbî süreçlerin önünde yer aldığını vurguladı.

Öğrenciler ve meslektaşların rolü

Erel, öğrencilerinin ve çalışma arkadaşlarının desteğinin tedavi sürecinde belirleyici olduğunu söyledi. "Öğrencilerim bana iyi geliyor" diyen öğretmen, işinin sadece bilgi aktarmak olmadığını; karşılıklı öğrenme ve dayanışma yeri olduğunu ifade etti. İşe dönerek hem günlük rutinin sürmesini sağladığını hem de sosyal bağlarla moral bulduğunu anlattı.

Yazmakla bulduğu güç ve yayımlanan eser

Kemoterapi döneminde evde geçirdiği zamanları üretkenliğe çeviren Erel, karamsarlığa teslim olmak yerine hikâyeler yazdı. Öyküleri çeşitli dergilerde yayımlanan ve yarışmalara gönderilen Erel, Diyarbakır sokaklarını ve yaşamını temel alan öykülerini bir araya getirerek Askıda Hayat adlı kitabını yayımladı. Yazmanın kendisi için "tedavi kadar etkili" olduğunu belirtti.

Tedaviler sonlansa da kontrollerin sürdüğünü söyleyen Erel, öğretmenlikten ve öğrenmekten vazgeçmediğini; meslektaşlarına da sürekli öğrenme çağrısı yaptığını ekledi. Diyarbakır'a ve öğrencilerine duyduğu sevgi, onun hem mesleki hem de kişisel direncinin merkezinde yer alıyor.

Not: Erel halen kontrollerine devam ediyor ve çeşitli tedaviler alıyor; öğretmenlik hayatına ara vermemeye kararlı.

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