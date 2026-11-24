Uludağ'da öğrenci inisiyatifli uluslararası buluşma

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesindeki EMSA Uludağ topluluğunun düzenlediği dördüncü Uluslararası Multidisipliner Onkoloji Kongresi, farklı şehirlerden ve ülkelerden tıp öğrencileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Kongrede protokol konuşmaları sonrasında konferanslar ve paneller aracılığıyla onkoloji alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ve tedavi yaklaşımları paylaşıldı.

Kongrenin kapsamı ve ele alınan konular:

Kongrede multidisipliner tedavi modelleri, yenilikçi tedavi yöntemleri, translasyonel tıp ve hassas tıp yaklaşımları öne çıktı. Oturumlar kapsamında yapay zekâ, genetik araştırmalar ile çocuk ve ileri yaş gruplarında kanser tedavisi gibi güncel başlıklar tartışıldı. BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, disiplinler arası iş birliğinin hasta tanı ve tedavisinde kritik rol oynadığını belirtti ve kongrenin 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programından destek almaya hak kazanmasını önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Üniversite yönetimi ve akademik değerlendirmeler:

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin yalnızca ders verilen kurumlar olmadığını; öğrencilerin bilimsel ve sosyal etkinliklerle doğrudan deneyim kazandığı yaşam alanları olduğunu vurguladı. Yılmaz, kongre başkanları Ömer Dursun ve Ozan Diyar Lafçı ile EMSA Uludağ ekibini ve danışman hocaları tebrik etti. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Soner Cander ise kongrenin konusunun translasyonel ve hassas tıp bağlamında isabetli olduğunu, öğrencilerin böyle bir organizasyonu hayata geçirmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, öğrencilerin program oluşturma ve konuşmacı seçiminden organizasyon yönetimine kadar üstlendiği sorumluluklara dikkat çekerek emeği geçenleri kutladı. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel ise kongrenin genç hekim adaylarının mesleki gelişimine katkı sunacağını, yeni araştırmalar ve uluslararası iş birlikleri için zemin hazırlayacağını; ayrıca etkinliğin Bursa ve Türk kültürünün tanıtımı açısından da fırsat sağladığını belirtti.

Etkinlik, öğrenci topluluklarının bilimsel üretkenliğini ve üniversitenin araştırma dinamizmini güçlendiren örneklerden biri olarak öne çıktı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TIP FAKÜLTESİ AVRUPA TIP ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ (EMSA ULUDAĞ) TOPLULUĞU TARAFINDAN BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİ KONGRESİ, FARKLI ŞEHİRLERDEN VE ÜLKELERDEN TIP ÖĞRENCİLERİ İLE ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.