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Öğrencilerin yolu güvenli: Hamdibey Caddesi modernleşti

Edremit Belediyesi, Hamdibey Caddesi'nde yol genişletme, yaya düzenlemeleri, ışıklandırma ve asfaltlama yaparak öğrenci ulaşımını daha güvenli hale getirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Öğrencilerin yolu güvenli: Hamdibey Caddesi modernleşti

Hamdibey Caddesi'nde ulaşım ve güvenlik ön plana çıktı

Edremit Belediyesi, Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde yürüttüğü kapsamlı düzenlemelerle bölgeyi hem araç hem de yaya trafiği için daha kullanışlı hale getirdi. Çalışmalar, ilçe merkezi ile Edremit Meslek Yüksekokulu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Edremit Öğrenci Yurdu arasındaki yoğun güzergâhta gerçekleştirildi.

yapılan çalışmalar:

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda yol genişletme, yaya kaldırımı ve yürüyüş yolu düzenlemeleri, ışıklandırma ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Mevcut altyapının güçlendirilmesiyle hem araç akışı rahatladı hem de yaya hareketleri için daha düzenli bir güzergâh oluşturuldu.

öğrenciler ve gece güvenliği:

Özellikle Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı bu hattaki iyileştirmeler, gece saatlerinde güvenlik hissini artırmayı hedefliyor. Aydınlatma ve genişletilmiş kaldırımlar sayesinde öğrenciler ve diğer vatandaşlar daha emniyetli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yapılan çalışmaları değerlendirirken tüm hemşehrilerin kıymetli olduğunu vurguladı ve önceliklerinin halkın huzur ve güvenliği olduğunu belirtti. Başkan Ertaş, Edremit'in ihtiyaç duyulan noktalarında benzer yatırımların süreceğini ifade etti.

EDREMİT BELEDİYESİ, TUZCUMURAT MAHALLESİ HAMDİBEY CADDESİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL...

EDREMİT BELEDİYESİ, TUZCUMURAT MAHALLESİ HAMDİBEY CADDESİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL GENİŞLETME, YÜRÜYÜŞ YOLU, IŞIKLANDIRMA VE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARIYLA BÖLGEYİ ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR İÇİN DAHA GÜVENLİ VE MODERN HALE GETİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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