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Öğrencilerle birlikte 300 çam filizlendi: Didim'de gelecek için nefes

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Altınkum Gevrek mevkiinde 300 çam fidanı, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katılımıyla toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Öğrencilerle birlikte 300 çam filizlendi: Didim'de gelecek için nefes

Didim'de 300 çam fidanı toprakla buluştu:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın genelinde planlanan çalışmanın bir parçası olarak, Didim'de 300 çam fidanı Altınkum Mahallesi'ndeki Gevrek mevkiinde dikildi. Etkinlik, her yıl olduğu gibi "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" sloganı ile gerçekleştirildi ve bölge için sembolik bir yeşillendirme adımı oldu.

etkinlikte kimler yer aldı:

Düzenlenen törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Ali Yeler, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ayrıca farklı okulların yönetim kadroları ve öğrenciler de etkinlikte yer aldı.

öğrencilerle uygulamalı dikim ve mesaj:

Kaymakam Mesut Çoban, öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaparak dikimin inceliklerini paylaştı ve katılımcılara doğru dikim yöntemleri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak alana genç ağaçların tutunmasına katkı sağladı.

Etkinlik, öğrencilerin ilgisi ve kurum temsilcilerinin ortak katılımıyla tamamlandı; sonrasında etkinliği belgeleyen hatıra fotoğrafları çekildi. Aydın genelinde bu kapsamda toplam 10 bin fidan dikilmesi planlandığı açıklanmıştı ve Didim'deki uygulama bu hedefin yerel ayağını oluşturdu.

DİDİM’DE 300 ÇAM FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

DİDİM’DE 300 ÇAM FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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