Bir öğrenciden müdüre: 38 yıllık döngü:

Zonguldak'ta 1988 yılında Kız Meslek Lisesi'nden mezun olan 57 yaşındaki Türkan Tuygar, 38 yıl aradan sonra aynı okulun kapısından bu kez müdür olarak girdi. Okulun adı bugün Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak anılıyor; Tuygar, yıllar önce oturduğu sıralarda şimdi başka öğrencilerin hayallerine ortak oluyor ve okuldaki koridorlarda artık yönetici kimliğiyle görev yapıyor.

Eğitim ve meslek yolculuğu:

Tuygar, mezuniyetin ardından Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde el sanatları alanında nakış öğretmenliği eğitimi aldı. Mesleğe başladığı ilk yer Zonguldak oldu; uzun yıllar Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak çalıştı ve ardından okul idaresinde müdür yardımcılığı ile müdürlük görevleri üstlendi. 2022 yılında Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) müdürlüğüne getirilen Tuygar, 2026'da mezun olduğu yayla lisesinin müdürü oldu ve aynı binada farklı rollerde çalışmanın getirdiği sorumluluğu ve mutluluğu taşıyor.

Bu geri dönüş, hem kişisel bir kilometre taşı hem de yerel eğitim için sembolik bir değer taşıyor. Okula ilişkin anılar, öğretmenlik deneyimi ve yöneticilik birikimi, öğrencilerle kuracağı iletişimde ve okulun yönetimsel planlamasında etkili olacak.

Öğrencilere verdiği mesajlar:

Tuygar, öğrencilik yıllarını hatırlamanın ve bu anıları öğrencileriyle paylaşmanın kendisi için farklı bir anlamı olduğunu belirtiyor. Okula dönmenin kendisinde doğurduğu duyguyu tarif etmeyi zor bulduğunu ifade eden müdür, öğrencilerine yol göstermeyi ve onların heyecanını paylaşmayı önemli buluyor. Öğrencilerine sık sık kendi eğitim hayatından örnekler veriyor ve meslek sahibi olmanın önemini vurguluyor.

Özellikle kız öğrencilerin eğitimine ve ekonomik bağımsızlığına önem verdiğini dile getiren Tuygar, meslek lisesinin sunduğu olanaklarla gençlerin istediklerinde neler başarabileceklerini anlattığını söylüyor. Öğrencilerin ergenlik döneminde olması nedeniyle bugün söylediklerinin tamamının anlaşılamayabileceğini kabul etse de, kendi geçmişinden hareketle onlara rehberlik etmeye kararlı olduğunu vurguluyor: Ben de bu sıralardan geçtim anlayışıyla hem öğretmenleriyle hem de yöneticiler olarak el birliğiyle destek vereceklerini belirtiyor.

Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdürlük görevinin, hem mezuniyet anılarını tazelediğini hem de yeni nesillere doğrudan katkı sağlama fırsatı sunduğunu söyleyen Tuygar, bu role atanmanın kendisine gurur ve huzur verdiğini ekliyor. Okulun mevcut öğretim süreci ve öğrencilerin mesleki eğitimi üzerindeki olumlu etkileri, müdürün bizzat aynı sıralardan geçmiş olmasıyla daha görünür hale geliyor.

ZONGULDAK'TA 1988 YILINDA ÖĞRENCİ OLARAK KAPISINDAN GİRDİĞİ KIZ MESLEK LİSESİ'NE 38 YIL SONRA MÜDÜR OLARAK DÖNEN TÜRKAN TUYGAR, YILLAR ÖNCE OTURDUĞU SIRALARDA BUGÜN BAŞKA ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNE ORTAK OLUYOR.