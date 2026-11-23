İshak Çelebi'nin 24 Kasım mesajı

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda öğretmenlerin karşılaştığı ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekti. Çelebi, öğretmenlerin yalnızca sembolik kutlamalarla değil, sürekli ve somut iyileştirmelerle değer görmesi gerektiğini vurguladı.

öğretmen sorunları bir güne sığmaz:

Çelebi, 24 Kasım gündeminin sadece kutlama mesajlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti. Öğretmenliğin "sadece bilgi aktarmak değil, bir ülkenin geleceğini şekillendirmek" olduğunu söyleyen Çelebi, eğitim emekçilerinin ekonomik kaygılar, artan bürokrasi, ağırlaşan çalışma şartları ve mesleki itibar eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. "Öğretmenlerimizin sorunları bir güne sığmaz. Öğretmenlerimizi yılda bir kez hatırlamak yerine, onların hayatını ve çalışma şartlarını yılın 365 günü iyileştirmek zorundayız" sözleriyle taleplerin sürekliliğini vurguladı.

ekonomik haklar, bürokrasi ve atamalar:

Çelebi, öğretmen maaşları ve ek ders ücretlerinin, öğretmenlerin üstlendiği sorumluluklar ve çalışma koşulları dikkate alınarak yeniden ele alınması gerektiğini savundu. "Öğretmenin emeği ekonomik kaygılara kurban edilmemeli" diyerek, geçim kaygısının eğitim başarısını doğrudan etkilediğini belirtti ve eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesini istedi.

Eğitimdeki bürokratik yükün, öğretmenlerin sınıfta geçireceği zamanı azalttığına dikkat çeken Çelebi, plan, rapor ve formlarla öğretmenlerin asli görevlerinden uzaklaştığını söyledi: "Öğretmenin asli görevi öğrencisine dokunmak, dersini anlatmak ve çocuklarımızın geleceğine ışık tutmaktır. Öğretmenlerimizi eğitimden koparan gereksiz bürokratik yük azaltılmalıdır." Ayrıca atama bekleyen öğretmenlerin umudunun tüketilmemesi gerektiğini, atama süreçlerinde ülkenin gerçek ihtiyaçlarının esas alınması ve öngörülebilir, adil bir sistem kurulmasının önemini vurguladı.

emekli öğretmenlerin hakları ve sendikal duruş:

Çelebi, emekli öğretmenlerin yıllarca verdiği emeğin emeklilik döneminde de karşılığını görmesi gerektiğini belirtti. "Öğretmenlerimize görev yaptıkları dönemde tanınan kariyer haklarının emeklilikle birlikte yok sayılması doğru değildir" ifadesiyle, kariyer basamakları kapsamında verilen tazminatların emeklilik döneminde de sürdürülmesi talebini yineledi. Bu uygulamanın, öğretmenlerin mesleki geçmişine gösterilecek bir vefa olacağını söyledi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak öğretmenlerin hak ve taleplerinin bağımsız, demokratik ve kararlı bir anlayışla savunulmaya devam edileceğini belirten Çelebi, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eğitim uğruna ömrünü vermiş bütün öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Emekli öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, görev başındaki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmenin emeğinin değer gördüğü, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirildiği, mesleki itibarının korunduğu ve eğitim çalışanlarının kendisini güvende hissettiği bir eğitim sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü öğretmenin itibarı, eğitimin geleceğidir."

DEMOKRAT EĞİTİMCİLER SENDİKASI (DES) GENEL BAŞKANI İSHAK ÇELEBİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI EKONOMİK, SOSYAL VE MESLEKİ SORUNLARA DİKKAT ÇEKEREK, “ÖĞRETMENLERİMİZİN YALNIZCA BİR GÜN HATIRLANMASINI DEĞİL, HER GÜN HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMESİNİ İSTİYORUZ.” DEDİ.