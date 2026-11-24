Erciyes Üniversitesi'nde 24 Kasım etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle konferans salonunda bir kutlama programı düzenledi. Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Güçlü, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

açılış konuşmaları:

Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bilgiye erişimin internet sayesinde çeşitlendiğine dikkat çekti ve öğretmenin rolünü şöyle özetledi: 'Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Öğretmenin size çizeceği kalıp, öğrenmenin felsefik yönlerini gösterecek; işinize yarayacak yolları, iyi bir öğretici olmanın davranış biçimlerini size rehberlik ederek kazandıracaktır.' Rektör konuşmasının sonunda, geçmişte görev yapan öğretmenlere rahmet dileyerek onların ülke ve millet hayatına katkılarını andı.

Prof. Dr. Mustafa Güçlü ise 24 Kasım'ı kutlayarak günümüz eğitim ortamındaki teknolojik dönüşüme değindi: 'Bugün yapay zeka ve dijital teknolojiler eğitimi hızla dönüştürüyor. Bilgiye ulaşmak artık çok daha kolay. Ancak bilgi edinmek ile kendine inanmayı öğrenmek aynı şey değildir. Teknoloji bilgi verebilir fakat bir çocuğun umutsuzluğunu fark etmek, ona cesaret vermek ve yeniden başarmasını sağlamak öğretmenin insani sorumluluğudur.'

Programda ayrıca emekli öğretmen Ayhan Balcı kürsüye gelerek meslek hayatından anekdotlar paylaştı ve öğretmen adaylarına deneyimlere dayalı öğütler verdi.

gösteriler ve kapanış:

Açılış konuşmalarının ardından kültürel bölümde Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden özel eğitim öğretmeni Yusuf Bağcı ile öğrencisi Semih Arda Atıcı zeybek gösterisi sundu. Bunu, Eğitim Fakültesi Öğr. Gör. Feride Acar Satıcı rehberliğinde fakülte öğrencilerinin hazırladığı tiyatro gösterisi izledi.

Etkinlik, emeği geçenlere plaket takdimi ile son buldu. Program, hem akademik çevrelerin hem de öğrenci topluluğunun katılımıyla öğretmenlik mesleğinin toplumsal ve insani boyutlarına vurgu yapan bir içerikle tamamlandı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN '24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ' DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.