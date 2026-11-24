öğretmenler günü mangalda: 41 öğretmenin buluşması

Adana'nın Kozan ilçesindeki Halit Dağlı İlkokulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde farklı bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Okul çıkışında öğrenciler ayrıldıktan sonra bahçede bir araya gelen 41 öğretmen, mangal ateşinde Adana kebabı hazırlayarak günü birlikte geçirdi.

kutlamanın şekli:

Etkinlik, okul bahçesinde yakılan mangal ateşi ve kebap dumanları eşliğinde gerçekleşti. Okul, ilçenin en büyük ilkokullarından biri olarak bin 109 öğrencinin eğitim gördüğü bir merkez konumunda bulunuyor. Kutlama geçen yıl başlatılan uygulamanın devamı niteliğinde olup, öğretmenlerin yoğun eğitim temposunun ardından bir arada sosyalleşmesi hedeflendi.

meslek vurgusu ve teşekkür:

Okul Müdürü Seyban Karaköse, etkinliğin ikinci kez düzenlendiğini belirterek, "Geçen yıl yapmıştık, bu yıl ikincisini yapıyoruz. Arkadaşlarımızla sıra dışı bir kutlama gerçekleştiriyoruz. Bahçemiz de buna çok müsait. Öğrencilerimizi gönderdikten sonra Adana usulü mangal başındayız. Güzel bir kutlama oluyor. Katkılarından dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Okulumuzda bin 109 öğrencimiz ve 41 öğretmenimiz var. Öğretmenlik tarifi yapılamayacak kadar güzel bir meslek. Sabahları okula gelirken işe geliyoruz demiyoruz, okula geliyoruz diyoruz. Çocuklarımıza ’okul bizim yuvamız’ diye şarkılar öğretiyoruz. Biz de kendi yuvamızda Öğretmenler Günü’nü böyle bir etkinlikle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Coşkun Arslan, "Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik gerçekten çok güzel oluyor. Kendi eğitim yuvamızda arkadaşlarla bir arada olmak gerçekten güzel bir duygu" derken, sınıf öğretmeni Şule Bozkurt organizasyonun gelenek haline geldiğini vurguladı: "Halit Dağlı İlkokulunda sınıf öğretmeniyim. Sağ olsun müdür bey bizim için bu organizasyonu hazırlıyor. Her sene bizim için bir gelenek oldu artık."

Kutlama sonunda okul yönetimi öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti ve okuldan emekli olan görevlilere teşekkür plaketi sunuldu. Etkinlik, hem mesleki dayanışmayı pekiştirdi hem de öğretmenlerin okul ortamında bir arada vakit geçirmesine olanak sağladı.

HALİT DAĞLI İLKOKULU YÖNETİMİ VE ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ OKUL BAHÇESİNDE YAKTIKLARI MANGAL ATEŞİNDE HAZIRLADIKLARI ADANA KEBABIYLA KUTLADI