Düzce'de son hazırlıklar yoğun talebi karşılamaya yönelik

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Düzce'deki çiçekçilerde hareketlilik arttı. Öğretmenlerine çiçek almak isteyen öğrenci ve velilerin siparişleri yoğunlaşırken, işletmeler artan talebi karşılamak için mesailerini uzatıyor. Öğretmenler Günü için hazırlanan ürünlerin fiyatları tercih ve aranjmana göre değişse de 500 TL gibi başlangıç rakamları dikkat çekiyor.

Özellikle çiçek buketleri, orkide ve farklı aranjmanlar yoğun ilgi görüyor. Birçok çiçekçi, stoklarını ve teslimat planlarını etkin tutmak için ön siparişleri hızla topluyor; aynı zamanda son dakika taleplerini karşılamak üzere çalışan sayısını artırıyor.

Hazırlıklar ve artan talepler:

Çiçekçi Hasan Çetin, yılın bu döneminde her zamankinden daha yoğun çalıştıklarını belirtti. Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü için birbirinden güzel buketler, orkideler ve sukulentler hazırladık. Müşterilerimizin taleplerini karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi belirli bir müşteri kitlemiz var. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyor, stoklarımızı oluşturuyoruz. Şu anda her şey gayet güzel ilerliyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

İşletmeler, tedarik sıkıntısı yaşamamak için taze çiçek tedarikçileriyle koordinasyonu artırırken, paketleme ve teslimat altyapılarını da gözden geçiriyor. Özellikle okul yönetimleri veya sınıf temsilcileri aracılığıyla gelen grup siparişleri, lojistik planlamasını daha belirgin hale getiriyor.

Tercihler ve ortak sipariş eğilimi:

Çetin, müşteri profilindeki değişime dikkat çekerek bireysel öğrenci siparişlerinin yerini giderek sınıf velilerinin ortaklaşa verdiği siparişlere bıraktığını söyledi. Çetin, "Önceden öğrenciler bireysel olarak daha fazla sipariş veriyordu. Ancak son yıllarda sınıf velilerinin oluşturduğu gruplar ön plana çıkmaya başladı. Biz de bu gruplara hazırladığımız çiçeklerin görsellerini gönderiyoruz. Görseller incelenip beğenildikten sonra veliler ortak bir karara varıyor ve siparişlerini oluşturuyor. Süreç genellikle bu şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Bu eğilim, hem maliyeti düşürüyor hem de tek tip hediye yerine daha gösterişli ve dayanıklı aranjmanların tercih edilmesini sağlıyor. Buketlerin yanı sıra orkide ve çiçek aranjmanları, öğretmenlere uzun süreli bir hediye sunması nedeniyle öne çıkıyor.

Son olarak Çetin, öğretmenlerin toplum için önemine vurgu yaparak, "Özellikle son zamanlarda öğretmenlerimizin kıymetini çok daha iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklarımızı yalnızca bilgiyle donatmıyor. Onlara sevgi, emek, hoşgörü ve hayatları boyunca taşıyacakları çok önemli değerler kazandırıyorlar. Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varlar, hayatımızdan hiç eksik olmasınlar" diye konuştu.

Çiçekçilerdeki bu yoğunluk, 24 Kasım'a bir gün kala Düzce genelinde hem ekonomik hareketlilik hem de toplumsal takdirin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Öğretmenler günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk: Fiyatlar 500 TL'den başlıyor