Yaraş'ta öğretmenler günü anısına buluşma

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Menteşe ilçesi Yaraş mevkiinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan isimler:

Programda Bölge Müdür Vekili Ersen Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş ve Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur de yer aldı. Öğretmenler, öğrenciler ve orman personeli ortak çalışma ile fidan dikimini gerçekleştirdi.

Mesaj ve hedefler:

Fidan dikimi hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anma hem de doğa sevgisi, çevre bilinci ve gelecek nesillere daha yeşil bir yaşam bırakma vurgusunu güçlendirme amacı taşıdı. Etkinlik, katılımcılarda uygulamalı çevre eğitiminin etkisini artırmayı hedefleyen bir araya geliş olarak değerlendirildi.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.