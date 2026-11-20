Öğretmenler rekabette buluştu: Simav'da masa tenisi ve dart etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvada öğretmenler hem yarıştı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Organizasyonu Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürüttü.

etkinliğin akışı:

Turnuva, 24 Kasım için hazırlanan program kapsamında 'Hep Sen Varsın Diye' temasıyla masa tenisi ve dart branşlarında gerçekleştirildi. Katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ederken, karşılaşmalarda dostluk ve dayanışma ön planda tutuldu.

ilçe müdürlüğünden açıklama:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinlikte dostluk ve dayanışmanın öne çıktığını vurguladı. Yapılan açıklamada dereceye giren öğretmenlerin tebrik edildiği ve turnuvaya katılan tüm öğretmenlere teşekkür edildiği belirtildi.

SİMAV’DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL MASA TENİSİ VE DART TURNUVASI