Eyüp Bülent Miran'ın mesajı:

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada öğretmenliğin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olduğunu vurguladı. Miran, "Yeni yüzyılın Türkiye’si öğretmenlerin omuzlarında yükselecek, onların ellerinde şekillenecektir" sözleriyle mesleğin merkezi rolüne dikkat çekti.

teknolojiye rağmen öğretmenin merkeziyeti:

Miran, bilgisayar, internet ve dijital iletişim araçlarının eğitimde sunduğu imkânlara işaret ederken yapay zekâ ve teknolojideki hızlı gelişmenin öğretmenin önemini azaltmadığını, aksine artırdığını belirtti. Açıklamasında, dijital çağda bilgiye ulaşmanın kolaylaşmış olabileceğini ancak bilgiyi doğru yorumlama, değerlerle buluşturma ve karakterli nesiller yetiştirmenin öğretmenin rehberliğini gerektirdiğini ifade etti. Miran, öğretmenin bilgi, birikim, tecrübe ve insani rehberliğinin hiçbir teknolojiyle ikame edilemeyeceğini kaydetti.

öğretmenlerin çalışma koşulları ve talepleri:

Miran, Türkiye'nin yeni yüzyıldaki hedeflerine güçlü bir eğitim sistemi ve hak ettiği değeri gören öğretmenlerle ulaşılabileceğini belirterek mesleğin maddi ve manevi açıdan desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi ile mesleki itibarlarının korunmasının eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Açıklamada öne çıkan talepler arasında şunlar yer aldı: enflasyon karşısında yaşanan kayıpların telafi edilmesi, ek ders ücretlerinin artırılması, ders ve ek ders uygulamalarındaki adaletsizliklerin giderilmesi, öğretmen açığının kapatılması için daha fazla atama yapılması ve öğretmenlere her yıl bir maaş tutarında ikramiye verilmesi. Miran ayrıca bütün ödeme kalemlerinin emekli maaşlarına yansıtılması ve öğretmen yetiştiren akademisyenlerin mali haklarının iyileştirilmesini istedi.

Güvenlik ve yer değiştirme süreçlerine ilişkin talepler de Miran tarafından sıralandı. Eğitim kurumlarında öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkili politikalar talep eden Miran, yer değiştirme işlemlerinde yaşanan sorunların çözülmesini istedi. Buna göre: sıraya bağlı yer değişikliği işlemlerinin ilk iki tercihle sınırlandırılmaması, mazerete dayalı tayin talepleri karşılanmayanlar için il ve ilçe emri uygulaması, norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamaya tabi tutulmaması, alan değişikliği başvurularındaki il sınırlamasının kaldırılması ve şube müdürlerine uzman ile başöğretmenlik hakkı tanınması gibi düzenlemeler gerektiği ifade edildi.

Son olarak, öğretmen temininde güçlük yaşanan bölgelerde görev yapan eğitimcilere mali teşvikler sunulması ve sözleşmeli ile ücretli öğretmenlik uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunuldu. Miran, bu adımların eğitim sisteminin güçlenmesi ve öğretmenlik mesleğinin itibarının korunması açısından hayati önemde olduğunu belirtti.

MEMUR-SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM-BİR-SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN