Zorkun Yaylası'nda öğretmenlere özel kamp:

Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 3 günlük Doğa ve Yaşam Kampı, öğretmenleri şehir hayatının rutininden uzaklaştırıp yaylanın doğasına taşıdı. Etkinlik, Osmaniye Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

etkinlik programı ve faaliyetler:

Kamp boyunca öğretmenler; doğa yürüyüşleri, voleybol, okçuluk ve dart turnuvası gibi sportif etkinliklerin yanı sıra bileklik atölyesi, kitap okuma saatleri ve canlı müzik programlarına katıldı. Düzenlenen dart turnuvası ve darbuka gösterileri, kampta renkli anlar oluşturdu. Katılımcılar günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak hem eğlendi hem yeni dostluklar kurdu.

katılımcı görüşleri ve teşekkürler:

İskenderun'dan gelen Denizciler Gübretaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Betül Bahçe, kampın kendisi için ilk olma özelliği taşıdığını söyleyerek, 'Aynı şeyden zevk alan insanlarla bir arada olmak güzeldi; buradaki ortam çevremizdekilerin tepkilerini unutturdu' dedi. Osmaniye'den katılan sınıf öğretmeni Hatice Ekmen ise başlangıçta tereddüt ettiğini ancak etkinliğin kendilerine heyecan verdiğini belirterek, 'İyi ki gelmişim, iki günde çok şey öğrendik' ifadelerini kullandı.

Etkinliklere Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Burçin Çalışkan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan de katıldı. Katılımcılar, organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek, kampın 24 Kasım için anlamlı ve unutulmaz bir hediye olduğunu vurguladı.

OSMANİYE'DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ZORKUN YAYLASI'NDA 3 GÜNLÜK DOĞA VE YAŞAM KAMPI DÜZENLENDİ.