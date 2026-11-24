ÖRAVAI ile öğretmenlere yapay zekâ desteği

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), kurucusu ve daimî destekçisi Garanti BBVA iş birliğiyle hayata geçirilen ÖRAVAI platformunu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bin 500 devlet okulu öğretmeninin bir yıl boyunca ücretsiz kullanımına sunuyor. Platform, ders planlamadan ölçme ve değerlendirmeye, eğitim materyali hazırlamadan sınıf içi etkinlik tasarımına kadar farklı aşamalarda öğretmenlere pratik çözümler sağlamayı amaçlıyor.

Platform ve araçların kapsamı:

ÖRAVAI, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı ve öğretmenlere yol gösterecek 50'den fazla yapay zekâ aracını bir araya getiriyor. Sistem; ders planı hazırlama, farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre içerik üretimi, etkinlik tasarımı ve sınav ile ölçme-değerlendirme materyalleri geliştirme gibi günlük öğretmen işlerinin yükünü hafifletmek üzere kurgulandı. Vakıf, platformun doğru, güvenli ve etik kullanımına vurgu yaparak yapay zekânın sadece teknik bir araç değil, pedagojik amaçları destekleyen bir yardımcı olmasını hedefliyor.

Seçim süreci ve proje hedefleri:

Garanti BBVA desteğiyle yürütülen proje kapsamında başvuru süreci 29 Ekim'de başladı; başvurular, ÖRAV eKampüs üzerinden sunulan temel yapay zekâ eğitimini tamamlayan öğretmenler arasından değerlendirildi. Seçilen katılımcılar 24 Kasım'da açıklanacak. Projenin hedefleri arasında öğretmenlerin günlük iş yükünü azaltmak, dijital yetkinliklerini güçlendirmek ve eğitimde yapay zekânın bilinçli kullanımını yaygınlaştırmak bulunuyor. Vakıf yetkilileri, platformun doğru kullanımının öğretmenlerin öğrencileriyle geçirdikleri zamanı artıracağını vurguluyor; platformun hedefi, öğretmenlere haftada 20 saate kadar tasarruf sağlayabilmek.

ÖRAV'ın geçmişi ve erişim ağı:

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kuruldu ve kuruluşundan bu yana öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini desteklemeyi amaçladı. Vakfın çalışmaları bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 506.326 öğretmene ulaştı. Sürekli eğitim ve bilgi paylaşımı için geliştirilen eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu da düzenli olarak güncelleniyor ve platformun tüm Türkiye'den 60 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, yapay zekânın öğretmenlerin pedagojik birikimini destekleyen bir araç olarak ele alındığını belirtiyor; Garanti BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay ise eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğunu vurguluyor. Proje, ilk aşamada seçilen bin 500 öğretmenle başlayacak ancak amaç, zaman içinde daha geniş kesimlere ulaşarak eğitimde teknolojinin sunduğu yeniliklerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak olarak özetleniyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI (ÖRAV) YÖNETİM KURULU BAŞKANI EBRU TAŞCI FİRUZBAY