Ercan Kurter'in 24 Kasım mesajı:

Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 No'lu Şube Başkanı Ercan Kurter, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında öğretmenlerin eğitimdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Kurter, öğretmenleri tebrik ederek onlara sağlıklı ve mutlu günler diledi.

Öğretmenin toplum ve eğitimdeki yeri:

Kurter açıklamasında, eğitimin girdisi ve çıktısının insan olduğunu vurgulayarak, bu alandaki en temel unsurun öğretmen olduğunu belirtti. "Gecesini gündüzüne katarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi büyük bir gayretle yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutluluk dolu günler diliyoruz."

Metinde öğretmenliğin sadece bilgi aktarmaktan öte, hayatı değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip bir meslek olduğu; çağın gerektirdiği yeni bilgi ve becerileri nesiller boyu aktarmada öğretmenin merkezî rol oynadığı ifade edildi. Kurter, öğretmenlik mesleğinin donanım, tutku ve kişilikle doğrudan ilişkilendiğini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, modern dijital dünyanın sunduğu yapay zekâ, bilgisayar ve iletişim imkânlarına rağmen öğretmenin bilgi, görgü ve tecrübesiyle gerçek bir rol model ve rehber olmasının önemine dikkat çekildi.

Gelecek vizyonu ve sendikanın talepleri:

Kurter, "Türkiye’nin yeni yüzyılı öğretmenlerin omzunda yükselecek, ellerinde şekillenecektir" sözleriyle ülkenin geleceğinin eğitimciler tarafından inşa edileceğini ifade etti. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin maddi ve manevi desteklerle güçlendirilmesinin, mesleğin daha güvenli, güvenceli ve saygın hâle getirilmesinin gerekliliğini belirtti.

Basın açıklamasının devamında Eğitim-Bir-Sen'in önceliklerine de yer verildi: "Eğitim-Bir-Sen olarak, emeğin değer görmesi, adaletin hâkim olması, öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için ter akıtmaya, var olan hukuksuzluklarla, insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, gelir dağılımında eşitsizlik oluşturan sistemle mücadele etmeye; üyelerimizin, öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının haklarını aramaya, beklentilerinin karşılanması için çaba harcamaya devam edeceğiz."

Kurter, Öğretmenler Günü'nün sadece sembolik kutlamalarla sınırlı kalmaması gerektiğini; eğitime gereken önemin verildiği, öğretmenlerin sorunlarının tartışıldığı ve çözüm arayışlarının somutlaştırıldığı bir anlayışın benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

Basın açıklaması Kurter'in öğretmenlere başarı dilekleri ve hayata veda eden eğitimciler için taziye ifadeleriyle son buldu: "Bütün öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyor, ahirete irtihal eden eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

BAŞKAN ERCAN KURTER, "TÜRKİYE’NİN YENİ YÜZYILI ÖĞRETMENLERİN OMZUNDA YÜKSELECEKTİR"