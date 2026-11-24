Öğretmen kökenli başkana son veda

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Çelenk, mesleğe öğretmen olarak başlamış, daha sonra Trabzon Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı ve Kültür Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, son olarak Düzköy'de belediye başkanı olarak görev yapmıştı.

Törene katılanlar:

Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çelenk'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmalardan öne çıkanlar:

Tören sırasında konuşan Ahmet Metin Genç, "Bugün güzel şehrimiz Trabzon'umuz adına hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Selim Çelenk, bireysel hayatını idame ettirirken hem doğduğu şehre hem ülkesine ve vatanına olan sevgisiyle, hizmet aşkıyla öne çıkmış çok kıymetli bir insanımızdı" dedi. Genç, Çelenk'in öğretmenliği ve belediyedeki çeşitli görevlerini hatırlatarak, kendisinin topluma kattığı değerlere vurgu yaptı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu de "Selim hocamızı, kıymetli başkanımızı ay yıldızlı bayrağa sarılı bir tabutla ve sakin, naif ve insanı ve insanlığı kendisine rehber edinen haliyle uğurluyoruz. Memlekete hizmet etti ben şahidim" sözleriyle duygularını paylaştı.

Vali Tahir Şahin ise "Üstadın dediği gibi bir duruşu, bir gülüşü, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı insanın. Selim başkanımızı kamu hayatının farklı noktalarında tanıma fırsatı bulduk. Güzel ve iyi insandı. Rabbim mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından edilen dua ile son buldu.

Cenaze programı:

Çelenk'in cenazesi törenin ardından memleketi Düzköy'e uğurlandı. Düzköy Hükümet Konağı önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Aykut Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde uğurlanan Çelenk için töreni izleyenler, onun öğretmenlikten başlayıp kamu görevlerinde sürdürdüğü hizmet anlayışını ve toplumla kurduğu bağları anarak son görevlerini yerine getirdiler.

ANKARA’DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN TRABZON’UN DÜZKÖY BELEDİYE BAŞKANI SELİM ÇELENK İÇİN GEÇMİŞ DÖNEMDE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPTIĞI TRABZON BELEDİYESİ’NİN TARİHİ HİZMET BİNASI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ.