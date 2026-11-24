Karar ve ilk adımlar:

Amasya'nın Değirmendere köyünde yaşayan ve 15 yıl özel bir okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan evli ve 1 çocuk annesi Mine Alptekin Orak, mesleğini bırakıp uzun süredir merak ettiği hayvancılığa yöneldi. Önce biriktirdiği parayla aldığı 4 danayı komşusunun ahırında altı ay besleyerek tecrübe kazandı ve satış yaptı.

Deneyim edindikten sonra girişimini büyütme kararı alan Orak, otomobilini satarak ve başvurduğu bir bankadan çektiği 1 milyon 500 bin TL’lik kredi ile sıfırdan bir işletme kurdu. Aldığı 10 gebe büyükbaş hayvanı arazisine yerleştirip çiftliğine traktör ve gerekli ekipmanları kazandırdı. Çiftliğin adını ise mesleğine atıf yaparak 'Muallime Hanımın Çiftliği' koydu.

Günlük işleyiş ve finansal planlama:

35 yaşındaki Orak, çiftlikte sabah akşam hayvanların bakımını üstleniyor; gebe düvelerin yemin hazırlanmasından ahır temizliğine kadar birçok işi kendisi yapıyor. Çiftlikte ayrıca tavuk, kaz ve hindi gibi kanatlılar da bulunuyor ve saman balyalarının arasına yumurtlayan kümes hayvanları yerleştirilmiş durumda.

Orak, kredi ödemelerine iki yıl sonra başlayacağını, toplamda 5 yıllık bir ödeme planı uyguladığını belirtiyor. Finansman açısından temkinli olduğunu söyleyen girişimci, "Doğumlarla aramıza katılacak buzağıları bile satsam borcumu kapatmış olurum" diyerek üretime dayalı gelir modeline güvendiğini vurguluyor.

Gelecek hedefleri ve toplumsal mesaj:

Orak, arazisinde kaba yem üretimini de karşılamayı planlıyor ve köye taşınarak yaşamını tamamen üretim odaklı sürdürmeye başladı. Kamuya atanamayıp özel sektörde çalıştıktan sonra pes etmediğini söyleyen Orak, gençlere ve kadınlara ilham olmayı amaçlıyor: "Bir kadına, gence ilham olabilirsem çok mutlu olurum. Onlara ‘haydi gelin, köyümüze geri dönelim’ diyorum."

İleride çiftliğini büyütüp kapılarını öğrencilerine açmak isteyen Orak, hedefini şu şekilde özetliyor: üretim sahası kurarak gezen çocukların sütün nasıl sağıldığını, yoğurdun nasıl yapıldığını yerinde görmesini sağlamak.

Yerel destek ve örnek teşkil etme:

Çiftliğin inşasında eşinin ve arkadaşlarının desteği olduğunu belirten Orak, her köşesinde kendi emeğinin bulunduğunu ifade ediyor. Bu çabası yerel temsilciler tarafından da takdir edildi; Ziraat mühendisi olan AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, çiftliği ziyaret ederek Mine öğretmeni kutladı ve hikayesinin örnek olduğunu söyledi.

Orak'ın hikayesi, meslek değiştirip üretime yönelen, risk alıp kendi işini kuran bir kadının finansal planlama, emek ve destekle nasıl sürdürülebilir bir işletme yaratabileceğine dair somut bir örnek sunuyor. "Muallime Hanımın Çiftliği" kısa sürede yerel bir model haline gelmeyi ve daha fazla kişiye ilham vermeyi hedefliyor.

AMASYA’DA 15 YIL ÖZEL BİR OKULDA ANASINIFI ÖĞRETMENLİĞİ YAPAN KADIN, İŞİNİ BIRAKIP YILLARDIR MERAK SALDIĞI HAYVANCILIĞA YÖNELDİ.