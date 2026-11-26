Okul bahçesi oyunla yeniden canlandı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki Akpınar TOKİ İlkokulu bahçesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Oyun" temalı çalışmayla çocukların kullanımına uygun, renkli ve öğretici bir oyun alanına dönüştürüldü. Proje, okul gündelik yaşamında teneffüslerde geçen zamanı daha verimli kılmayı ve oyun kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Uygulama, Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde oyun yaklaşımını yerel düzeyde hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri ile üniversite öğrencilerinin katkılarıyla okul bahçesine oyun elemanları, renkli zemin düzenlemeleri ve öğrenmeyi destekleyen işaretlemeler eklendi. Bu düzenlemelerle öğrencilerin hem fiziksel hareketliliği artırılmakta hem de oyun yoluyla sosyal ve bilişsel becerileri desteklenmektedir.

amaçları ve beklenen kazanımlar:

Projenin odağında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı yer alıyor. Çalışma, çocuklara paylaşma, birlikte hareket etme, iletişim kurma ve dayanışma gibi sosyal değerleri oyun aracılığıyla kazandırmayı; geleneksel oyunların aktarımını sağlama ve çocukların oyun hakkını koruma hedeflerini taşıyor. Ayrıca aile ve toplum katılımını güçlendirerek okul çevresinde kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

Okul müdürü Mutlu Dikici çalışmaya katkı sunan antrenörler ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti; bahçeyi yalnızca teneffüs alanı olmaktan çıkarıp oyunun, hareketin, paylaşmanın ve öğrenmenin iç içe geçeceği bir yaşam alanı hâline getirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE BULUNAN AKPINAR TOKİ İLKOKULU’NUN BAHÇESİ, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ "MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA İLE DAHA RENKLİ, EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ BİR OYUN ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.