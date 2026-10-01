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Okul bahçesinden sofraya: Pozantı'da öğrenciler üretip birlikte okudu

Pozantı'da öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdiği patates, biber ve karpuzlar geleneksel lezzetlere dönüştü; etkinlik kitap okuma ile sona erdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Okul bahçesinden sofraya: Pozantı'da öğrenciler üretip birlikte okudu

Okul bahçesinden sofraya: Pozantı'da üretim ve paylaşım

Pozantı ilçesinde Gökbez Ahmet Oğuz Akal İlkokulu'nda düzenlenen Sıkma-Karpuz Etkinliği, öğrencilerin okul bahçesinde yetiştirdikleri ürünlerin geleneksel lezzetlere dönüştüğü bir güne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte tarım deneyimi, mutfak uygulamaları ve okuma saati bir araya geldi.

Etkinlik ve katılımcılar:

Törene İlçe Kaymakamı Muhammet Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Kalebaşı, İlçe Emniyet Müdürü Musa Yabacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin ile ilçe okullarının müdürleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Katılımcılar etkinlik boyunca hem üretim hem de paylaşım süreçlerini gözlemledi.

Üretimden sofraya ve okuma saati:

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından okul bahçesinde yetiştirilen patates ve biber kullanıldı; öğrencilerin yetiştirdiği biberlerden hazırlanan ev yapımı biber turşuları da sunuldu. Öğrenci anneleri, sıcak sac üzerinde pişirdikleri sıkma ve hazırlanan karpuz ikramlarıyla etkinliğe katkı sağladı. Bu uygulama, öğrencilerin tarımsal üretim deneyimlerinin geleneksel lezzetlerle buluşturulmasıyla tarladan sofraya uzanan bir döngü oluşturdu.

Günün sonunda öğrenciler ve veliler okul bahçesinde bir araya gelerek birlikte kitap okudu; bu oturumla okuma kültürünün desteklenmesi ve okul-aile bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı. Üreten öğrencilerin ürünlerinin sofraya taşındığı etkinlik, aile katılımıyla gerçekleştirilen kitap okuma saatiyle tamamlandı.

ADANA’DA ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLER GELENEKSEL LEZZETLERE...

ADANA’DA ÖĞRENCİLERİN OKUL BAHÇESİNDE YETİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLER GELENEKSEL LEZZETLERE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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